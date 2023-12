Vrhunci Premier lige: Arsenal na vrhu, Villa melje, City se še ni pobral

Za vas smo pripravili vrhunce 17. kroga angleške Premier lige. Derbi kroga med Liverpoolom in Manchester Unitedom se je zaključil brez zadetkov, zato je na vrh lestvice s prepričljivo zmago proti Brightonu (2:0) skočil Arsenal. Med tem se težave Manchester Cityja nadaljujejo, saj so lanski prvaki po vodstvu 2:0, zgolj remizirali z Crystal Palacom (2:2). Trener Chelseaja Maurizio Pochettino je po zmagi proti Sheffield Unitedu (2:0) znova lažje zadihal, Aston Villa pa nadaljuje odlične predstave, saj je tokrat padel Berntford (2:1). Vse zadetke in priložnosti si lahko ogledate spodaj.

Arsenal je goste iz Brightona premagal po zadetkih Gabriela Jesusa v 53. minuti in Kaia Havertza v 87. minuti. Z zmago je Arsenal prekinil črno serijo proti tem nasprotniku, saj so rdeče-beli proti Brightonu izgubili na zadnji od treh zaporednih domačih tekem. Pobrali pa so se tudi po porazu proti Aston Villi in z 39. točko na 17 tekmah znova zasedli prvo mesto na prvenstveni lestvici.

icon-expand Strelec vodilnega zadetka Arsenala proti Brightonu Gabriel Jesus FOTO: AP

Drugi Liverpool je na domačem Anfieldu dočakal večnega tekmeca Manchester United, ki je lanski prvenstveni obračun na tem stadionu zaključil z bolečim porazom 7:0. Čeprav je United po izpadu iz Lige prvakov v Liverpool prispel v stanju večne krize, pa se je tokrat vse skupaj zaključilo popolnoma drugače. Navijači na stadionu kljub borbeni in izenačeni tekmi niso videli zadetkov. Liverpool je pričakovano bil bolj podjeten v napadu, a jasno je bilo, da je trener Uniteda Erik ten Hag svoje varovance na teren poslal z jasnim ciljem, ohraniti mrežo Andreja Onane nedotaknjeno. To jim je tudi uspelo in Liverpool vikend, ki ga je začel na prvem mestu, zaključuje na drugem.

Na tretje mesto pa je z novo, že četrto zmago na zadnjih petih tekmah skočila Aston Villa. Tokrat je v gosteh bila boljša od Brentforda, ki je po zadetku Keana Lewisa-Potterja povedel v 45. minuti. V 71. minuti je sledil šok za domače in izključitev branilca Bena Meeja. Učinkoviti gostje so darilo izkoristili že šest minut pozneje, ko je po podaji Leona Baileyja zadel Alex Moreno. V 85. minuti je sledil popoln preobrat in deveti zadetek v tej sezoni Premier lige Ollieja Watkinsa. Obe moštvi sta tekmo zaključili z igralcem manj po tem, ko je Boubacar Kamara v 97. minuti prejel neposreden rdeč karton. Slab niz Manchester Cityja v domači angleški ligi se nadaljuje. Meščani so na domači tekmi 17. kroga namreč proti Crystal Palacu zapravili prednost dveh zadetkov. V sodnikovem podaljšku je z natančnim strelom z bele pike za delitev točk poskrbel Michael Olise.

Na tretji nedeljski tekmi v Londonu je proti Wolverhamptonu slavil domači West Ham. Za prepričljivo zmago 3:0 je v 22. in 32. minuti zadel Mohammed Kudus, v 74. minuti pa je končni izid postavil Jarrod Bowen. Pri vseh zadetkih West Hama je bil asistent Brazilec Lucas Paqueta. V prvi tekmi 17. kroga angleške Premier Leagu sta se pomerila Nottingham Forest in Tottenham. Slavili so gostje iz Londona, ki so zabili po gol na polčas (2:0). V prvem je zabil Brazilec Richarlison, v nadaljevanju pa še švedski reprezentant Dejan Kuluševski.

