Vrhunci Premier lige: Manchester City in Arsenal zanesljivo, remi Liverpoola

Po 32. krogu angleškega nogometnega prvenstva je prišlo do nove spremembe na vrhu razpredelnice. Prvo mesto je prevzel Arsenal, ki je z zmago v Brightonu (0:3) izkoristil remi Liverpoola na Old Traffordu (2:2). Svoje delo so uspešno opravili tudi varovanci Josepa Guardile, ki so z 2:4 ugnali Crystal Palace.