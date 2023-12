Vrhunci Premier lige: Nora tekma Cityja in Tottenhama, preobrat Liverpoola

14. krog angleškega prvenstva je zagotovo zaznamoval dvoboj Manchester Cityja in Tottenhama, ekipi sta se merili na Etihadu, na koncu pa zmagovalca nismo dobili. Rezultat tekme je bil namreč 3:3. Po tem, ko je City na domačih tleh vodil 2:1 in 3:2, je Tottenhamov Dejan Kuluševski v 90. minuti izenačil na 3:3. V sodnikovem podaljšku je nato glavni sodnik Simon Hooper po prekršku nad Erlingom Haalandom ustavil igro, čeprav je Haaland uspel podati Jacku Grealishu, ki je pobegnil branilcem in bi se znašel sam pred vratarjem nasprotnikov. Nogometaše in trenerja Cityja je že tako sporna odločitev še bolj razjezila, ker je sodnik trenutek prej s kretnjo roke nakazal, naj se igra nadaljuje (prednost) kljub prekršku.