Vrhunci Premier lige: veličastnih šest Arsenala in šov Haalanda

Arsenal nadaljuje odlično serijo rezultatov. Topničarji so za četrto zaporedno ligaško zmago jezo stresli nad West Ham Unitedom in na London Stadiumu slavili s kar 6:0. Na drugi nedeljski tekmi pa je Manchester United s poznim zadetkom Scotta McTominayja z 2:1 premagal Aston Villo. 24. krog angleškega prvenstva se je začel z zanesljivo zmago Manchester Cityja nad Evertonom. Pod oba zadetka se je podpisal Erling Haaland.

Liverpool je ugnal Burnley in ohranil vodilni položaj. Za varovance Jürgena Kloppa so bili uspešni Diogo Jota (31.), Luis Fernando Díaz (52.) in Darwin Núñez (79.). Za goste je bil uspešen Dara O'Shea (45.). Za Arsenal, ki ga čez deset dni čaka tudi nadaljevanje evropske sezone, ko se bo v osmini finala elitne Lige prvakov pomeril proti Portu, je nova visoka zmaga odlična popotnica. Po relativno izenačenem uvodu v tekmo je strelski račun gostov v 32. minuti odprl William Saliba, v zadnjih nekaj minutah prvega polčasa pa se je Topničarjem odprlo. Bukayo Saka je najprej uspešno izvedel enajstmetrovko, ki jo je zakrivil domači vratar Alphonse Areola, svoja zadetka pa sta nato dodala še Gabriel Magalhaes in Leandro Trossard. Saka je nato v 63. minuti zadel še drugič na tekmi, piko na i pa je tik pred odhodom z igrišča postavil Declan Rice, ki je zadel proti svojemu nekdanjemu klubu.

Arsenalovi Eddie Nketiah, Declan Rice in Kai Havertz FOTO: AP icon-expand

Na nedeljskem sporedu je bil še obračun Aston Ville in Manchester Uniteda. Rdeči vragi so tekmo dobro začeli in v 17. minuti je prevlado na zelenici kronal Rasmus Højlund, ki je z 21 leti in 7 dnevi postal drugi najmlajši igralec, ki je dosegel pet zaporednih zadetkov v Premier ligi, takoj za Nicolasom Anelko, ki mu je to uspelo za Arsenal novembra leta 1998, ko je bil star 19 let in 239 dni. Villa je v drugem polčasu prek Douglasa Luiza izenačila, a zadnjo besedo je imel Scott McTominay, ki je v 86. minuti z glavo poskrbel za zmago Uniteda. Škotski vezist je v tej sezoni Premier lige dosegel več golov (7) kot v prejšnjih treh sezonah skupaj (6), kar štiri je dosegel po tem, ko je v igro vstopil s klopi, kar je skupaj z Joaom Pedrom največ v tem tekmovanju.

Scott McTominay nadaljuje z odličnimi igrami v dresu Manchester Uniteda FOTO: AP icon-expand