Vrhunci Premier lige: Novi krizi pri Chelseaju in Unitedu, Liverpool na vrhu

Igralci Manchester Cityja so po prvem polčasu zaostajali, nato pa sta jim v drugem tri točke zagotovila gola Bernarda Silve , ki je bil natančen s strelom z roba kazenskega prostora, in Jacka Grealisha – angleški reprezentant je izkoristil podajo Juliana Alvareza . City ostaja na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice, za vodilnim Liverpoolom zaostaja štiri točke.

Še slabšo serijo od Cityja je prekinil Tottenham, ki je s 4:1 ugnal Newcastle. Londončani so zmagali prvič na zadnjih šestih tekmah, potem ko so z zmago 27 oktobra proti Crystal Palaceu zasedli sam vrh prvenstvene razpredelnice, so izgubili štiri od petih tekem. Junak derbija ekip, ki se bodo borile za evropske pokale, je bil z dvema goloma Richarlison. Brazilec se je tako po operaciji dimelj, to je opravil 9. novembra, uspešno vrnil na igrišča.

Fulham je še drugo zaporedno tekmo dobil z izidom 5:0. Potem ko je med tednom ugnal Nottingham Forest, je tokrat v londonskem obračunu napolnil še mrežo West Hama. Pet golov je doseglo pet različnih nogometašev.

Čeprav so imeli rdeči iz Liverpoola že pred izključitvijo Jordana Ayewa v 75. minuti bistveno višjo posest in so prevladovali na zelenici, so domači povedli v 57. minuti po enajstmetrovki Jeana-Philippa Matete.

Po drugem rumenem kartonu Ayewa pa so nogometaši iz mesta Beatlov pripravili preobrat. Takoj po izključitvi je 11. zadetek v sezoni dosegel Mohamed Salah, za zmago pa je takoj po izteku 90 minut zadel še Harvey Elliott. V sodnikovem dodatku je zadel še Luis Diaz, a so gol zaradi prepovedanega položaja razveljavili.