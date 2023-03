Vrhunci prvih tekem osmine finala Lige Evropa in Konferenčne lige

Odigrani so bili prvi dvoboji osmine finala nogometne Lige Evropa in tudi Konferenčne lige. Otoški West Ham in francoski klub Nica so na prvih tekmah do gostujočih zmag, medtem ko se je španski Villarreal moral zadovoljiti z remijem v Belgiji. Italijanski Juventus je v LE na domači zelenici z golom Argentinca Angela Di Marie z 1:0 premagal nemški Freiburg, turški Fenerbahče slovenskega reprezentanta Mihe Zajca je v gosteh z 0:2 izgubil proti Sevilli. Povratne tekme bodo naslednji četrtek, žreb parov četrtfinala in polfinala pa bo 17. marca v Nyonu.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 08:58 audio-control-play-line Vrhunci tekem osmine finala LE in LP (drugi del) 11:47 audio-control-play-line Vrhunci prvih tekem osmine finala KL in LE (prvi del) icon-chevron-left icon-chevron-right