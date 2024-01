Vrhunci Serie A: derbi kroga Milanu, Lovrić z golom in asistenco

Za vas smo pripravili vrhunce vseh tekem 20. kroga italijanske Serie A. Na derbiju kroga so nogometaši Milana ugnali Romo (3:1), Sandi Lovrić se je na obračunu med Udinesejem in Fiorentino (2:2) podpisal pod zadetek in asistenco, Inter (5:1) in Juventus (3:0) pa sta brez težav prišla do novih zmag. Vsi zadetki in akcije so vam na voljo v spodnjem videu.