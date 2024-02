Vrhunci Serie A: Hat-trick Dybale in vrhunski zadetek Rafaela Leaa

Juventus je bil na tekmi proti Frosinoneju v vlogi velikega favorita, navijači pa so v prvem polčasu videli po dva gola na vsaki strani. Pri domačih je oba dosegel Dušan Vlahović, obakrat mu je podal Weston McKennie. Walid Cheddira in Marco Brescianini pa sta bila strelca za goste. Torinčani, ki so prevladovali v posesti in strelih, so do zmagovitega zadetka prišli šele v 95. minuti, ko je zadel Daniele Rugani.

Milan je igral proti Atalanti, tekma se je končala z 1:1. Oba zadetka sta padla v prvem polčasu. Najprej je Rafael Leao zadel za Milan v tretji minuti, v 42. pa je Teun Koopmeiners izenačil z bele pike.