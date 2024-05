Vrhunci Serie A: Inter klonil šele drugič, Bijol in Lovrić do ključne točke

35. krog Serie A je za nami, pred Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem pa so ostale še tri neverjetno pomembne tekme v bitki za obstanek. Na domačem obračunu z Napolijem so Videmčani prišli do 18. remija v tej sezoni in zdaj za 17. mestom in Empolijem zaostajajo dve točki. Že okronani šampion Inter je proti Sassuolu izgubil 1:0, kar je še dodatno začinilo bitko za obstanek v Serie A. Vrhunce vseh obračunov smo za vas zbrali na enem mestu.