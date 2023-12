Vrhunci Serie A: Vikend zaznamoval derbi med Napolijem in Interjem

Za vas smo pripravili vrhunce vseh tekem 14. kroga italijanske Serie A. Juventus in Milan sta vknjižila pomembni zmagi, na obračunu med Udinesejem in Verono pa smo videli šest zadetkov in delitev točk. Tekma kroga med Napolijem in Interjem je pripadla slednjim, ki so ob koncu prvega polčasa prišli do prednosti, v drugem delu pa zabili še dvakrat in znova skočili na prvo mesto lestvice.

Nogometaši Monze in Juventusa so s petkovo večerno tekmo začeli 14. krog italijanske Serie A. Bianconere je v 12. minuti srečanja v vodstvo popeljal Adrien Rabiot, za veselje domačih navijačev pa je v 91. minuti poskrbel mladi Valentin Carboni, ki je z velike razdalje premagal Wojciecha Szczesnyja. A Juventus se s točko ni sprijaznil. Gostje so pritisnili in znova se je izkazal Rabiot, ki je po desni strani prodrl v kazenski prostor Monze in podal v sredino, kjer je na podajo čakal Federico Gatti. Prvi poskus osrednjega branilca je obramba Biancorossov blokirala, odbito žogo pa je nato visokorasli branilec pospravil v nasprotnikovo mrežo. icon-expand Statistika tekme Monza - Juventus FOTO: Sofascore.com Nogometaši Milana so na San Siru gostili Frosinone in slavili s 3:1 ter ostajajo v boju za sam vrh. Za domačine so zadeli Luka Jović (43.), Christian Pulisic (50.) in Fikayo Tomori (74.), poraz gostov pa je z golom v 82. minuti ublažil Marco Brescianini. Na obračunu med Udinesejem in Verono je za ekipo iz Vidma od 66. minute igral slovenski reprezentant Sandi Lovrić. Jaka Bijol je zaradi poškodbe izpustil obračun, Davida Pejičića pa ni bilo v kadru. Za gostitelje je dva gola dosegel Lorenzo Lucca, prvega v 30., drugega v 72. minuti, prvi gol pa je zabil Christian Kabasele (16.). Za nogometaše iz Verone so zadeli Milan Đurić (37.), Cyril Ngonge (61.) in v izdihljajih tekme še Thomas Henry. icon-expand Udinese - Verona FOTO: Sofascore.com Zasedba iz lombardijske prestolnice je v Neaplju prikazala zelo zrelo predstavo. Povedla je v končnici prvega polčasa po "projektilu" Turka Hakana Calhanogluja z 20 metrov. Na 2:0 je v 62. minuti po kombinirani akciji in "slalomskem vložku" povišal Nicolo Barella, končni izid pa je v 85. minuti postavil Francez Marcus Thuram.