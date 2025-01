V 19. in hkrati nepopolnem krogu italijanske Serie A je na vrh skočil Napoli, ki je na gostovanju v Firencah z 0:3 premagal Fiorentino. Varovanci Antonia Conteja so tako za tri točke prehiteli Atalanto in za štiri Inter, ki sta minuli konec tedna igrala italijanski superpokal, zato bosta morala tekmo 19. kroga tako kot Juventus in Milan še nadomestiti. Poleg Napolija so se zmage razveselili tudi nogometaši Rome in Cagliarija, kar štiri tekme pa so se končale brez zmagovalca. Vabljeni k ogledu.