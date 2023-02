Vrhunci sredinih tekem na enem mestu: Inter z minimalno prednostjo, Leipzig in City remizirala

Z dvobojema med Leipzigom in Manchester Cityjem ter milanskim Interjem in Portom so se v sredo zvečer zaključile prve tekme osmine finala v elitni Ligi prvakov. V neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO ste lahko v naši družbi spremljali zanimiv obračun med nemškim in angleškim predstavnikom, ki se je končal z neodločenim izidom 1:1. Na drugem srečanju v Milanu pa je z zadetkom Romeluja Lukakuja slavil tamkajšnji Inter, ki se je moral za minimalno prednost pred povratnim obračunom v Portu pošteno potruditi.

