Vrhunci tekem LE in KL na enem mestu: Sporting izločil Arsenal, slavje tudi v Bruslju

Za nami je pester četrtkov večer v izločilnih bojih Lige Evropa in Konferenčne lige. Na povratnih tekmah osmine finala smo videli kopico lepih zadetkov, pričakovanih odločitev in tudi nekaj presenetljivih izidov. V lepotici večera sta se na Emiratesu pomerili moštvi Arsenala in Sportinga. Ker zmagovalca in s tem potnika v četrtfinale Lige Evropa nismo dobili ne po izteku 90 minut ne po podaljških, so odločali streli z bele pike. Tu so bili spretnejši in srečnejši gosti iz Lizbone za veliko slavje z njihovimi navijači. Podobno veselo pa bo tudi v belgijski prestolnici, kamor se bodo s četrtfinalno vozovnico v Konferenčni ligi vrnili nogometaši Anderlechta, ki so v dveh tekmah izločili španski Villareal. Vse vrhunce si lahko ogledate v spodnjih dveh videih.

