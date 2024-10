Barcelona doživela prvi poraz, madridska tekmeca remizirala, Liverpool na vrhu Premier League

Pred drugim krogom Lige prvakov smo za vas pripravili pregled minulega kroga španske, angleške, italijanske in francoske lige. V 8. krogu La Lige je veliko pozornosti požel mestni derbi med Atleticom in Realom iz Madrida, medtem ko je Barcelona doživela prvi ligaški poraz. V Premier League se je na vrh lestvice prebil Liverpool, saj je Manchester City zgolj remiziral z Newcastlom. V 6. krogu Serie A so praznih rok ostali slovenski nogometaši, Udinese z Jako Bijolom, Sandijem Lovrićem in Davidom Pejičićem je klonil proti Interju, Venezia Domna Črnigoja pa proti Romi. V Ligue 1 se je Monaco po številu točk izenačil s Paris Saint-Germainom.