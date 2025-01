Vrnil jim je milo za drago, nato pa prejel kazen, ker je oponašal opico

A 20-letni Nigerijec Ebenezer Akinsanmiro, ki je uradno nogometaš Interja na posoji pri Sampdorii, na koncu v svoji nameri verjetno vendarle ni uspel. Na obračunu v gosteh proti Bescii je nekdanji nogometaš nigerijskih klubov Beyond Limits in Remo Stars očitno menil, da so domači navijači v njegovi smeri vzklikali rasistične žaljivke.