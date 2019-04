Bartomeu 'bombastično': Kdo ve, morda pa ga vrnemo že poleti

V zanimivem pogovoru za ESPN je prvi mož katalonskega velikanaJosep Maria Bartomeu med drugimi spregovoril tudi o nekdanjem, izjemno uspešnem trenerju BarceloneJosepu Guardioli, ki je med letoma 2008 in 2012 spisal eno najžlahtnejših poglavij v sicer bogati klubski zgodovini.



Možnosti, da bi aktualni strateg Manchester Cityja, ki je na dobri poti, da tudi na Otoku v letošnji sezoni osvoji vse, kar se osvojiti da, ponovno sedel na vročo katalonsko klop, so precejšnje. "Odločitev, da je pred skoraj sedmimi leti zapustil Barcelono, je bila izključno njegova. Povsem jasno je, ko bomo iskali novega trenerja - morda že po koncu letošnje sezone - bo Guardiola zagotovo eden od glavnih kandidatov,"je kot iz topa izstrelil Bartomeu, ki je s to napovedjo 'požgečkal' domišljijo najzvestejših privržencih 'Blaugrane'. "Naši navijači niso pozabili neverjetnega obdobja uspehov pod 'Pepovim' vodstvom. Njegova nogometna filozofija je povsem jasna. Vsem je dal vedeti, kakšen način igre gojijo njegova moštva, zato bi bilo tako za klub kot za naše navijače nekaj izjemnega, če bi se vrnil na Camp Nou," je dodal predsednik aktualnega španskega prvaka.