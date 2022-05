Vrnitev Iličića z grenkim priokusom: Atalanta ne bo videla Evrope

Brez priložnosti je pri Genoi ostal vratar Rok Vodišek, ki je obsedel na klopi za rezervne igralce. Njegova ekipa pa je izgubila z 0:1 proti Bologni in se tako kot Venezia Domna Črnigoja seli v nižji rang tekmovanja.

Fiorentina je v večernem obračunu premagala Juventus z 2:0, Lazio in Verona pa sta se razšla s 3:3. Milan in Inter, ki bosta v nedeljo odločila o naslovu prvaka, ter Napoli in Juventus so si zagotovili ligo prvakov v prihodnji sezoni, Roma in Lazio bosta igrala evropsko ligo, Fiorentina pa konferenčno.

Že v petek je Roma v gosteh premagala Torino s 3:0, sezono pa bodo v nedeljo končali Spezia in Napoli, Inter Samirja Handanovića in Sampdoria, Sassuolo in Milan, Salernitana Vida Belca in Udinese ter Venezia in Cagliari. Slednji se tako kot Salernitana še bori za obstanek.

Italijansko prvenstvo, 38. krog, izidi sobotnih tekem:

Genoa - Bologna 0:1 (0:0)

(Rok Vodišek ni branil za Genoo).



Atalanta - Empoli 0:1 (0:0)

(Josip Iličić je igral od 83. minute za Atalanto; Petar Stojanović je igral celo tekmo za Empoli, Leo Štulac je igral od 68. minute in dosegel gol za Empoli).



Fiorentina - Juventus 2:0 (1:0)



Lazio - Hellas Verona 3:3 (2:2)