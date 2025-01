Vrnitev Mlakarja v Split je le še vprašanje ur

Mlakar je v času od leta 2021 do 2023 za Hajduk odigral 81 tekem ter dosegel 21 golov in dodal še štiri asistence. "Z Janom sem se vedno odlično razumel. Tako na igrišču kot ob njem. Lahko igra na številnih pozicijah na igrišču. Upam, da bo zares okrepil ekipo, to bi bila za naš klub velika stvar," je dalmatinskim medijem prihod Slovenca pozdravil prvi mož in tudi strelec Hajduka Marko Livaja.