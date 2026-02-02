Naslovnica
Nogomet

Vrnitev po devetih mesecih: 'Povratek med vratnici ne bi mogel biti lepši'

Ljubljana, 02. 02. 2026 16.34 pred 13 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Jagiellonia - Olimpija

Matevž Vidovšek se je po dolgi prisilni pavzi vrnil med vratnice aktualnih slovenskih nogometnih prvakov. Olimpija je na uvodu v spomladanski del sezone zmagala z vsega enim strelom v okvir vrat, za osvojene vse tri točke proti Muri (1:0) pa ima največ zaslug vratar Vidovšek, ki se je po dolgem okrevanju vrnil v ljubljansko ekipo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po zmagi na uvodni tekmi leta, ki jo je odločil Pedro Lucas, je Matevž Vidovšek izrazil zadovoljstvo nad vrnitvijo v gol aktualnih prvakov iz slovenske prestolnice. Poudaril je pomen uspeha proti Muri (1:0), trdo delo ekipe in željo po nabiranju točk v drugem delu prvoligaške sezone. 

Matevž Vidovšek ob podaljšanju pogodbe.
Matevž Vidovšek ob podaljšanju pogodbe.
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

"Lepo je biti nazaj in začeti z dobro ekipno predstavo ter čisto mrežo. Ta zmaga nam veliko pomeni, kar se je videlo tudi na igrišču. Trdo smo delali in veselimo se pomembnih treh točk. Nabirati jih moramo iz tekme v tekmo, saj vemo, da trenutno nismo v idealnem položaju. V drugem delu sezone želimo čim višje po lestvici, jasen cilj pa imamo postavljen tudi v pokalu," je povedal za uradno klubsko spletno stran 26-letni čuvaj rmeže. dodal.

Okrepitev znotraj slačilnice: mladi reprezentant se po hudi poškodbi vrača med zmaje

"Seveda sem vesel vrnitve, a brez soigralcev ne bi šlo. Oni pomagajo meni, jaz njim. Vsem, klubu in navijačem želim dati čim več, povratek med vratnici pa ne bi mogel biti lepši," je o tekmi z Muro še dejal Vidovšek, ki si je dres zeleno-belih nadel prvič po 17. maju 2025, ko je s soigralci potrdil naslov državnega prvaka.

Vmes podaljšal z Olimpijo

"Srečen sem, da podaljšujem pogodbo z Olimpijo. To je klub, ki mi je vedno stal ob strani - v dobrem in slabem. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Zato nisem imel nobenih pomislekov glede podaljšanja. Zahvaljujem se vsem zaposlenim v klubu in komaj čakam, da se vrnem na treninge ter pomagam ekipi do zastavljenih ciljev," je dejal Vidovšek, ki je v Olimpijo prišel januarja 2021 in z njo leta 2023 osvojil dvojno krono.

Matevž Vidovšek
Matevž Vidovšek
FOTO: Damjan Žibert

Slovenski reprezentant je tudi v zadnjih dveh sezonah odigral ključno vlogo pri uvrstitvah v Konferenčno ligo ter v prejšnji bil najboljši vratar prvenstva, ki ga je s soigralci sklenil z dvigom pokala. V letošnji je veliki cilj zeleno-belih osvojitev slovenskega pokala, v prvenstvu je točkovni zaostanek pač prevelik.

nogomet olimpija vidovšek
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
03. 02. 2026 13.46
Ni lepšega od podarjenega gola za zmago. To ni bila napaka, to je bilo očitno nameščanje rezultata.
Odgovori
0 0
bibaleze
