Vrnitev po devetih mesecih: 'Povratek med vratnici ne bi mogel biti lepši'

Po zmagi na uvodni tekmi leta, ki jo je odločil Pedro Lucas, je Matevž Vidovšek izrazil zadovoljstvo nad vrnitvijo v gol aktualnih prvakov iz slovenske prestolnice. Poudaril je pomen uspeha proti Muri (1:0), trdo delo ekipe in željo po nabiranju točk v drugem delu prvoligaške sezone.

Matevž Vidovšek ob podaljšanju pogodbe. FOTO: NK Olimpija Ljubljana

"Lepo je biti nazaj in začeti z dobro ekipno predstavo ter čisto mrežo. Ta zmaga nam veliko pomeni, kar se je videlo tudi na igrišču. Trdo smo delali in veselimo se pomembnih treh točk. Nabirati jih moramo iz tekme v tekmo, saj vemo, da trenutno nismo v idealnem položaju. V drugem delu sezone želimo čim višje po lestvici, jasen cilj pa imamo postavljen tudi v pokalu," je povedal za uradno klubsko spletno stran 26-letni čuvaj rmeže. dodal.

"Seveda sem vesel vrnitve, a brez soigralcev ne bi šlo. Oni pomagajo meni, jaz njim. Vsem, klubu in navijačem želim dati čim več, povratek med vratnici pa ne bi mogel biti lepši," je o tekmi z Muro še dejal Vidovšek, ki si je dres zeleno-belih nadel prvič po 17. maju 2025, ko je s soigralci potrdil naslov državnega prvaka.

Vmes podaljšal z Olimpijo

"Srečen sem, da podaljšujem pogodbo z Olimpijo. To je klub, ki mi je vedno stal ob strani - v dobrem in slabem. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Zato nisem imel nobenih pomislekov glede podaljšanja. Zahvaljujem se vsem zaposlenim v klubu in komaj čakam, da se vrnem na treninge ter pomagam ekipi do zastavljenih ciljev," je dejal Vidovšek, ki je v Olimpijo prišel januarja 2021 in z njo leta 2023 osvojil dvojno krono.

Matevž Vidovšek FOTO: Damjan Žibert