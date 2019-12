Vrnitev Pogbaja z napako, United klonil proti zadnjeuvrščenemu Watfordu

Prvi polčas je postregel z novo nogometno uspavanko, Watford je uspešno strnil obrambo in varno nadziral igro gostov, rdeči vragi pa po drugi strani niso imeli rešitev za obrambno naravnane domače ekipe, tako so tudi sicer dobre podaje Scotta McTominayja ostale brez zaključka.

Na družabnih omrežjih so se tako že po prvem polčasu pojavili komentarji, ki so tekmo enačili z včerajšnjim obračunom med Evertonom in Arsenalom. Nekateri navijači so šli celo tako dlje, da soOleja Gunnarja Solskjaera pozvali k odhodu in zahtevali prihod Mauricia Pochettina.

Drugi polčas se je le začel obetavneje, vendar niti najmanj po željah navijačev Uniteda.Ismaila Sarr je v kazenskem prostoru prestregel žogo in jo poslal proti vratom, ta se je odbila od tal in med rokama Davida de Gee. Na nov začetek Watforda je bilo potrebno počakati le štiri minute. Po prekršku Aarona Wan-Bissake je sodnik pokazal na belo točko in Troy Deeney je žogo po sredini poslal v mrežo za 2:0. Igra Uniteda se je po prejetih zadetkih le razživela, vendar niti to ni bilo dovolj za preobrat. Pomagati ni mogel niti Paul Pogba , ki je v 64. minuti vstopil namesto Jesseja Lingarda, francoski nogometni reprezentant je zaradi poškodbe to sezono nastopil le na petih prvenstvenih tekmah.

TEKMA