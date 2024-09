'Če ne moreš zmagati, je pomembno, da ne izgubiš'

Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah odigrala prvo tekmo po evropskem prvenstvu in se z Avstrijo v Ligi narodov razšla neodločeno (1:1). Varovanci Matjaža Keka so bili kljub zapravljenemu vodstvu po golu Benjamina Šeška zadovoljni z iztrženim. Navijači – v Stožicah se jih je zbralo slabih 15 tisoč – so lahko še bolj kot s točko zadovoljni s karakterjem slovenskih reprezentantov. Tako kot na Euru so jih krasila borbenost, požrtvovalnost in pragmatičnost.