Vrnitev starega Cityja? Nikakor ne, je prepričan Guardiola

Odkar je na tekmi z Arsenalom konec septembra ostal brez Rodrija, je bil Manchester City v malodane prostem padu. V domačem prvenstvu je zapravil toliko točk, da je boj za naslov prvaka skoraj zagotovo izgubljen. Vse bolj oddaljena so se zdela tudi mesta, ki prinašajo Ligo prvakov. A krivulja varovancev Pepa Guardiole se očitno le obrača navzgor, kar sta nakazali nedavni zmagi proti Leicester Cityju (2:0) in West Hamu (4:1).

Proti kladivom so meščani rutinirano prišli do novih treh točk, saj so po manj kot uri igre že vodili s 4:0. Vladimir Coufal si je v deseti minuti zabil avtogol, potem je dva dodal Erling Haaland, zadnji gol za domače pa je dosegel Phil Foden v 58. minuti.