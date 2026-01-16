Naslovnica
Nogomet

'Vrnitve Salaha bi se razveselil, tudi če bi imel 15 napadalcev'

Liverpool, 16. 01. 2026 19.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Arne Slot in Mohamed Salah

Nogometni zvezdnik Mohamed Salah je v zadnjem mesecu dni z Egiptom nastopal v afriškem pokalu narodov, po sobotni tekmi za tretje mesto pa se bo znova pridružil svojim klubskim soigralcem. Kljub temu da sta imela Egipčan in trener Liverpoola Arne Slot pred nekaj tedni zelo napete odnose, Slot priznava, da se Salahovega povratka veseli.

Mohamed Salah
Mohamed Salah
FOTO: Profimedia

Minil je že več kot en mesec, odkar je Mohamed Salah stopil na zelenico v barvah Liverpoola. Egipčan se namreč trenutno mudi v Maroku, kjer s svojo reprezentanco nastopa v afriškem pokalu narodov.

Še preden se je Salah zbral z reprezentančnimi kolegi, pa je požel veliko pozornosti zaradi svojega napetega odnosa z vodstvom kluba. Pred mikrofoni je delil mnenje, da ga je klub "vrgel pod avtobus", trener Arne Slot pa ga je za njegovo izjavo kaznoval tako, da ga ni vzel s seboj na gostovanje pri Inter Milanu v šestem krogu ligaškega dela Lige prvakov.

Preberi še Van Dijk o Salahu: Želim si, da ostane, je eden izmed vodij ekipe

Ob odhodu Egipčana na afriški pokal narodov so se številni spraševali, ali je ta že odigral svojo zadnjo tekmo za Redse. Kot vse kaže, pa je spore z vodstvom zgladil do te mere, da se bo po sobotnem obračunu za tretje mesto proti Nigeriji vendarle vrnil v svoj klub.

"Najprej mora odigrati pomembno tekmo za Egipt, nato pa se bo vrnil k nam," je novico z britanskimi mediji delil Slot.

Kljub temu da so se odnosi med Nizozemcem in Egipčanom vmes ohladili, je strateg Liverpoola izpostavil, da Salaha sprejema z odprtimi rokami. "Vesel sem, da se vrača, saj je bil in je zelo pomemben za ta klub in zame. Tudi če bi imel 15 napadalcev, bi se veselil njegovega povratka," je še poudarjal Slot.

Arne Slot in Mohamed Salah
Arne Slot in Mohamed Salah
FOTO: Profimedia

Salah je v dresu Liverpoola nazadnje igral na tekmi angleškega prvenstva proti Brightonu, ko je v igro vstopil v 26. minuti in podal za zadetek Huga Ekitikeja. Od takrat je izpustil šest tekem, na njih Redsi poraza niso poznali. Premagali so Tottenham, Wolverhampton in Barnsley, točke pa so si razdelili z Leedsom, Fulhamom in vodilnim v angleškem prvenstvu Arsenalom.

Liverpool se bo v soboto udaril z Burnleyjem, predzadnjim moštvom na lestvici angleškega prvenstva, v sredo pa bodo varovanci Slota odpotovali v Marseille, kjer jih čaka obračun 7. kroga ligaškega dela Lige prvakov.

Mohamed Salah in Virgil van Dijk
Mohamed Salah in Virgil van Dijk
FOTO: Profimedia

Ali se bo Salah na seznamu razpoložljivih igralcev znašel že za obračun s francoskimi podprvaki, ali se bo svojim soigralcem pridružil 24. januarja proti Bournemouthu, ostaja neznanka.

"Z njim se pogovarjamo o tem, kaj se od njega pričakuje v reprezentanci, in kaj v klubu. Najprej mora v soboto odigrati pomembno, zadnjo tekmo z reprezentanco, naslednji teden pa se bo vrnil med nas," je sklenil Slot.

liverpool mohamed salah arne slot

