Vroč derbi v Marseillu zaznamovali VAR in novi izgredi navijačev

Dan spopadov velikanov sta zaključila PSG in Marseille. Po zmagi Reala v "El clasicu" (0:1) in dominanti predstavi Liverpoola proti Manchester Unitedu (0:5), je v večernih urah prišel čast tudi za vroč derbi na jugu Francije. Poleg zvezdnikov PSG-ja so tekmo, ki se je končala z izidom 0:0 znova zaznamovali tudi navijači Marseilla.

Vzdušje na stadionu Veledrome je bilo vroče že pred začetkom srečanja. Predvsem zaradi številnih pirotehničnih sredstev, ki so jih prižgali domači navijači Marseilla. Domače igralce pa je razigrana atmosfera na začetku srečanja uspešno spodbudila. Jasno je bilo, da se niso ustrašili slovitega napada Parižanov. Tekmo so namreč začeli Neymar, Lionel Messi in Kylian Mbappe. Že v četrti minuti srečanja se je napadalec Marseilla Arkadiusz MIlik po natančni podaji Dimirtija Payeta znašel sam pred gostujočim vratarjem Keylorjem Navasom. Njegov strel je zletel mimo leve vratnice PSG-jevega gola.

VAR izničil dva zadetka Kljub spodbudnem začetku domačinov je PSG prvi zatresel mrežo. Neymar je v 14. minuti na levi strani igrišča pobegnil svojemu čuvarju Williamu Salibi in žogo poskušal usmeriti proti golu Paua Lopeza. Brazilčev "strel" je bolj spominjal na poskus nespretnega branilca, ki želi žogo pod pritiskom poslati izven igrišča. Na pomoč mu je na njegovo srečo priskočil zelo nespretni branilec Marseilla Luan Peres, ki je popolnoma nenevaren strel brez pravega pritiska nasprotnikov preusmeril v lasten gol. PSG je za trenutek povedel. A zgolj za trenutek, saj so pomočniki v VAR sobi sodnika Benoita Bastiena opozorili, da se je Neymar pred zadetkom znašel v prepovedanem položaju. Že šest minut pozneje se je "drama" VAR ponovila, tokrat na drugi strani igrišča. Po podaji z desne strani se je v kazenskem prostoru sam znašel Milik, tokrat je Poljak žogo uspešno poslal mimo gostujočega vratarja. Veselo rajanje domačih igralcev in navijačev so znova prekinili pomočniki v sobi za VAR. Rezultat je ostal 0:0.

Znova neprimerno obnašanje navijačev Marseilla Po prekinitvi tekme med Marseillom in Nico zaradi izgredov navijačev obeh moštev in začasni prekinitvi tekme v Ligi Evropa med Marseillom in Galatasarayem, so navijači z juga Francije znova povzročali težave. Sodnik je za kratek čas celo prekinil tekmo zaradi projektilov, ki so jih domači navijači metali v smeri Neymarja, ki je nič hudega sluteč poskušal izvesti kot. Na pomoč v njegovi misiji so mu morali priskočiti celo varnostniki, ki so dvignili mrežo in blizu Brazilca celo postavili plastične ščite. Igra se je kljub izgredom huliganov nadaljevala.

Tudi drugi polčas so sprva zaznamovali domači "ljubitelji" nogometa. V 52. minuti je znova bil tarča njihovega gneva Neymar, njihovo "orožje" pa so bili plastični kozarci. Sodnik Bastien je za kratek čas prekinil srečanje in pojavilo se je novo orodje za vznemirjanje gostov. Eden od iznajdljivih domačih navijačev je namreč usmeril laser v sodnikove oči. Novo posredovanje in rdeč karton, ki je umiril srečanje V 55. minuti so pravi ljubitelji nogometa znova lahko osredotočili na srečanje na zelenici. Achraf Hakimi je nasprotnega napadalca ustavil malo preveč grobo. Sodnik je sprva dosodil roko napadalca Marseilla in še tretjič na srečanju so se iz VAR sobe oglasili pomočniki sodnika. Po kratkem posvetu z njimi si je Bastien na lastne oči ogledal počasen posnetek Hakimijevega posredovanja in dosodil rdeč karton za Maročana.

Igra se je po odhodu Hakimija malo umirila. Na trenutke so bili bolj nevarni celo številčno šibkejši gostje. V 72. minuti so se na igrišču celo morali soočiti z dvanajstim "igralcem", ki je nosil barve Marseilla. Pravila igre se seveda niso spremenila, jih pa je brez sramu odmislil neimenovan Domači navijač, ki se je hitro znašel v objemu varnostnikov in policistov. Ti so ga varno pospremili z igrišča.

Pred zaključkom srečanja je bil najbližje zadetku Neymar, ki se je v 82. minuti znašel v obetavnem protinapadu. Njegov napredek je z odličnim posredovanjem preprečil spretni domači branilec Saliba. Marseille je svoj prvi strel v okvir gola nasprotnikov usmeril šele v 91. minuti. V mestu na jugu Francije se bodo morali vsi vpleteni malo bolj osredotočiti na dogajanja na igrišču in ne toliko na neprimerno vedenje na tribunah svojega stadiona. Izidi 11. kroga: St. Etienne - Angers 2:2 (0:1) Nantes - Clermont 2:1 (1:0) Lille - Brest 1:1 (1:1) Nice - Lyon 3:2 (0:1) Lorient - Bordeaux 1:1 (0:0) Lens - Metz 4:1 (2:1) Reims - Troyes 1:2 (1:1) Rennes - Strasbourg 1:0 (0:0) Monaco - Montpellier 3:1 (2:0) Marseille - PSG 0:0