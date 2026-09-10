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Nogomet

Oster besedni dvoboj med De Paulom in Lewandowskim po tekmi MLS

10. 09. 2026 18.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
DE PAUL VS LEWANDOWSKI

Tekma med Chicago Firejem in Interjem Miamijem se je končala brez zmagovalca (1:1), precej več napetosti pa je bilo v zaključku srečanja. Na stadionu Soldier Field je prišlo do prerivanja, v katerega sta bila vključena tudi Rodrigo De Paul in Robert Lewandowski.

Incident se je začel po sporu med Lewandowskim in branilcem Inter Miamija Ianom Frayem. V bran svojemu soigralcu je nemudoma stopil De Paul, ki se je znašel iz oči v oči z Lewandowskim. Med nogometašema je bilo slišati nekaj ostrih besed, prišlo pa je tudi do odrivanja. Ostali igralci so hitro posredovali in preprečili, da bi se situacija še dodatno zaostrila.

Po poročanju naj bi De Paul poljskemu napadalcu med prerivanjem dejal: "Kdo si ti, idiot? Osvojil sem dve Copa Americi in svetovno prvenstvo. Pa ti?"

Argentinski vezist in Lewandowski se sicer dobro poznata. Oba sta v preteklosti igrala v španski la ligi – De Paul za Atletico Madrid, Lewandowski pa za Barcelono, zato njuno soočenje ni bilo prvo srečanje na nogometnih zelenicah.

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Lewandowski zadel, Inter Miami izenačil

Na tekmi sicer ni manjkalo zanimivega nogometnega dogajanja. Chicago Fire je že v deveti minuti prišel do vodstva, ko je zadel prav Lewandowski. Za poljskega napadalca je bil to šesti gol v letošnji sezoni.

Inter Miami je odgovoril v drugem polčasu. Lionel Messi je izvedel kot, po njegovem predložku pa je bil najvišji Casemiro, ki je z glavo zatresel mrežo in postavil končni rezultat 1:1.

Inter Miami je tako osvojil pomembno točko in se s skupno 44 točkami obdržal na drugem mestu vzhodne konference MLS. Chicago Fire je trenutno pri 39 točkah.

Čeprav se je tekma končala z remijem, je bilo za pozornost poskrbljeno tudi po zadetkih – predvsem zaradi napetega obračuna med dvema dobro znanima obrazoma španskega nogometa.

MLS Rodrigo De Paul Robert Lewandowski Inter Miami Chicago Fire

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