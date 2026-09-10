Oster besedni dvoboj med De Paulom in Lewandowskim po tekmi MLS

Incident se je začel po sporu med Lewandowskim in branilcem Inter Miamija Ianom Frayem. V bran svojemu soigralcu je nemudoma stopil De Paul, ki se je znašel iz oči v oči z Lewandowskim. Med nogometašema je bilo slišati nekaj ostrih besed, prišlo pa je tudi do odrivanja. Ostali igralci so hitro posredovali in preprečili, da bi se situacija še dodatno zaostrila.

Po poročanju naj bi De Paul poljskemu napadalcu med prerivanjem dejal: "Kdo si ti, idiot? Osvojil sem dve Copa Americi in svetovno prvenstvo. Pa ti?"

Argentinski vezist in Lewandowski se sicer dobro poznata. Oba sta v preteklosti igrala v španski la ligi – De Paul za Atletico Madrid, Lewandowski pa za Barcelono, zato njuno soočenje ni bilo prvo srečanje na nogometnih zelenicah.