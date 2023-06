Vroča kri v Ligue 2, igralec zaradi napada navijača do pretresa možganov

V francoskem prvenstvu, natančneje v Ligue 2, smo bili priča prizorom, ki ne spadajo na nogometne zelenice. Odločilni dvoboj med Bordeauxom in Rodezom za napredovanje v prvo francosko ligo je bil v drugem polčasu prekinjen zaradi napada lokalnega navijača na enega izmed nogometašev, ki je bil član ekipe gostov. Francoz Lucas Buades je bil strelec edinega zadetka, ki je ekipo Bordeauxa oddaljil od napredovanja v najvišji rang nogometnega tekmovanja v Franciji. Rodez se na drugi strani bori za obstanek v drugi francoski ligi. Kmalu za tem, ko se je zgodil ta neljubi dogodek, je bila tekma prekinjena. Povod za to nespametno dejanje je bilo bržkone proslavljanje zadetka. Po tem, ko ga je navijač potisnil, je nogometaš nekaj časa tudi obležal na zelenici.

Kako se je navijaču, ki naj bi bil pripadnik "ultrasov", sploh uspelo prebiti na igrišče, ni znano. Medicinsko osebje je takoj posredovalo pri zdravljenju. Kot poročajo številni francoski mediji, naj bi imel Francoz pretres možganov. Tekma je bila prekinjena več kot 30 minut. Igralci so se nato vrnili v svoje garderobe, še preden je sodnik Nicolas Rainville naznanil, da se tekma po golu v 22. minuti ne bo nadaljevala. Francoski velikan Bordeaux je vstopil v tekmo v upanju na takojšnjo vrnitev v prvo francosko ligo. Na improvizirani tiskovni konferenci je sodnik naznanil: "Igralec ne more nadaljevati srečanja, ker ima pretres možganov. Spoštovali smo pravila in tako se tekma ne bo nadaljevala." Glede na to, da bo v zadnjem krogu igralo vseh 20 ekip istočasno, je zelo malo verjetno, da bi tekmo ponovili. Predsednik Bordeauxa Gerard Lopez pa je poudaril: "Jasno je, da bomo zaradi ohranitve pravic kluba in institucije vložili pritožbo."