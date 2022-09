Vroče v Ligi narodov: Nemci vdrli v angleški pub, Romuni izvali Bosance

Angleži in Nemci so se na Wembleyju razšli s 3:3, a je bila sijajna predstava potisnjena v ozadje zaradi neljubih dogodkov pred tekmo.

Gostje, med katerimi so nekateri prišli v pub z družinami, da bi si ogledali tekmo, so tudi prek Twitterja s posnetki in komentarji izrazili šok nad nasilnimi prizori.

Po podatkih policije je prišlo do prerivanja v množici, huligani pa naj bi bili oboroženi z mačetami in boksarskimi nastavki, poroča britanski Sun. Več gostov je utrpelo poškodbe glave in obraza, pet jih je končalo v bolnišnici, nihče pa ni bil smrtno ogrožen. Ob posredovanju policije je večina napadalcev pobegnila. Štiri vpletene osebe so aretirali.

Vroče je bilo tudi na tekmi med Romunijo in Bosno in Hercegovino, ki so jo domačini dobili s 4:1, a jim to ni pomagalo, da ne bi izpadli iz lige B. Bosna pa si je na drugi strani že pred zadnjo tekmo zagotovila napredovanje v elitno skupino.

Romunski navijači so pred začetkom tekme gostujoče privržence zbadali z vzkliki "Srbija, Srbija", nato pa so ti odgovorili z napevom "Ria, Ria Hungaria", značilnim za madžarske navijače, ki so z Romuni v vse prej kot dobrih odnosih. Romunski navijači so nato zapustili svoj sektor in skušali priti do navijačev Bosne, kar jim je tudi uspelo, po nekaj sekundah obračunavanja pa je strasti umirila policija.