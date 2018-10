Barkley v zadnjem napadu Chelseaju zagotovil točko, jeznega Mourinha zaustavili varnostniki

Po reprezentančnem premoru se je življenje vrnilo na angleške zelenice. V derbiju kroga sta se v Londonu merila letos izvrstni Chelsea in Manchester United, ki v tej sezoni nikakor ne ujame stare forme. Rdeči vragi, ki se še vedno borijo s kar nekaj poškodbami, so na Stamford Bridge pripotovali odločeni v zmago, ki bi zmanjšala njihov zaostanek za vodilnimi ekipami prvenstva.

V drugem polčasu pa se je tehtnica prevesila na stran varovancev Joseja Mourinha . Deset minut po sodn ikovem žvižgu se je med strelce vpisal Antonio Martial . Slednji je spretno sprejel žogo znotraj kazenskega prostora in jo usmeril v mrežo Kepe Arrizabalage . Po prejetem zadetku so domači spet prevzeli vajeti v svoje noge. David Luiz je zapravil lepo priložnost po predložku s prostega strela, njegov poskus z glavo pa je romal mimo leve vratnice.

A njihove želje je v prvem polčasu z glavo razblinil Antonio Rudiger , ki je v 21. minuti zatresel mrežo Davida de Gee po podaji Williana s kota. Modri so bili v prvem delu podjetnejši in vknjižili kar nekaj obetavnih napadov, ki pa jih je obramba gostov spretno odbila.

Ko je že vse kazalo na presenetljivo zmago Uniteda, pa je v zadnjih trenutkih sodn ikovega podaljška točko domačim prinesel Ross Barkley . Po akciji Chelseaja je sprva poskušal Luiz, a zatresel prečko, žoga se je odbila do Rudigerja, ki je udaril proti vratom, a je de Gea strel spretno ubranil. Žoga se je odbila do Barkleyja, ki jo je dokončno pospravil v mrežo.

Le nekaj minut za tem je vrata de Gee nevarno ogrozil tudi strel N'Gola Kanteja , a je gostujoči čuvaj mreže novo vodstvo čete Maurizia Sarrija preprečil s požrtvovalno obrambo. Njegov trud je podžgal vrage, ki so si v naslednjem napadu zagotovili vodstvo. Po podaji Marcusa Rashforda je do strela vnovič prišel Martial, ki je poskrbel za preobrat in utišal Stamford Bridge.

Ob slavju Chelseajeve klopi, pa je Marco Ianni iz strokovnega štaba modrih izrekel nekaj krepkih besed, ki so razjezile Mourinha. Ta se je jezen zapodil za njim, ustavili so ga šele varnostniki. Portugalec ob koncu ni skrival razočaranja, domačim navijačem pa je požugal, da si zasluži nekaj več spoštovanja, saj so očitno vse prehitro pozabili na lovorike, ki jih je pripeljal na Stamford Bridge.

"Dajte no, osredotočite se raje na 97 minut odlične tekme," je na vprašanje novinarjev o incidentu povedal Mourinho in nadaljeval: "Nič me ne more zmotiti. Kar se je zgodilo s Sarrijevim pomočnikom, Sarri je bil prvi, ki je prišel do mene in mi zatrdil, da bo to rešil. Pomočnik je že prišel do mene in se opravičil. Rekel sem mu, da naj pozabi na to, kar se je zgodilo. Tudi jaz sem v svoji karieri naredil veliko napak."