Vroče v Barceloni: Koeman ni odgovarjal na vprašanja, le prebral sporočilo in odšel

"Klub stoji za menoj v tej fazi rekonstrukcije. Finančno stanje kluba je povezano s športnimi potezami in obratno. To pomeni, da moramo mi rekonstruirati ekipo in to brez velikih finančnih vložkov. Za to pa je potreben čas. Mladi talenti, ki jih gledamo danes, lahko postanejo nove nogometne zvezde v nekaj letih. Dobra stran rekonstrukcije ekipe je, da bodo imeli mladi nogometaši priložnost, tako kot sta jo svoj čas imela Xavi in Iniesta. Toda prosimo vas za potrpljenje," je med drugim dejal Ronald Koeman v svojem kratkem medijskem nastopu.