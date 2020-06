Vročekrvna Interjeva rezerva, ki ima več izključitev kot nastopov

Samir Handanović je v vratih Interja praktično nedotakljiv. Ostali vratarji, ki so od leta 2012 naprej oblekli modro-črni dres so bili vsi zapovrstjo postavljeni na stranski tir, nekatere med njimi pa to niti slučajno ni motilo. 37-letni Tomasso Berni pri Interju vlogo tretjega vratarja opravlja že šesto sezono, v tem času pa ni zabeležil niti enega nastopa. Kljub temu pa se mu je letos že dvakrat uspelo vpisati v statistiko – z rdečima kartonoma.

icon-expand Tomasso Berni je bojda zelo priljubljen v Interjevi garderobi, to pa je tudi eden od razlogov, zakaj se mu Milančani še niso odrekli. FOTO: Twitter Tomasso Berni je večino letošnje sezone preživel na klopi, na nekaterih tekmah pa ga ni bilo niti v kadru, a kljub temu je nase že dvakrat opozoril. Prvič na domači tekmi s Cagliarijem 26. januarja, ko je bil v vroči končnici zaradi brce najprej izključenLautaro Martinez, argentinskemu napadalcu pa je kmalu sledil še Berni. Ob zadnjem sodnikovem žvižgu je namreč v polni hitrosti pritekel na sredino igrišča, kjer je sodniški ekipi sarkastično čestital. Zaradi kazni je moral 37-letnik počivati na dveh tekmah. Drugi rdeči karton je nekdanji član Torina prejel na nedeljski tekmi s Parmo, in sicer že v 68. minuti zaradi protestiranja. Pritisk na sodniško ekipo se je Milančanom naposled obrestoval, saj so v sami končnici tekme uspeli doseči dva zadetka za popoln preobrat. Med obema goloma je bil pri Parmi izključen Juraj Kucka. Od leta 2014, ko je Berni iz Torina prestopil v Inter, je njegova statistika sledeča: nič nastopov, nič prejetih zadetkov, nič obramb, nič lovorik in dva rdeča kartona. Za primerjavo, naš Samir Handanovićje za Inter doslej zaigral na 328 tekmah, na katerih je bil dvakrat predčasno poslan z igrišča. Enkrat je prejeli direktni rdeči karton, v drugem primeru pa je prejel dva rumena. Berni je sicer v svoji karieri še največ nastopal za Ternano v drugi italijanski ligi, za katero je v treh sezonah zbral 87 nastopov. Kasneje je branil še barve Lazia, Salernitane, Brage, Sampdorie in Torina. Zanimivo pa je, da je pred prihodom v Inter na 120 odigranih tekmah prejel “le” dva rdeča kartona. Na Giuseppe Meazzi ima pogodbo sklenjeno do konca aktualne sezone, a jo bo najverjetneje podaljšal.