Vroči Kane Hoffenheimu zabil hat-trick, Bayern zmagal četrtič v nizu

Branilci naslova iz bavarske prestolnice so z rutinsko predstavo zmagali na PreZero Areni s 4:1. Za izbrance belgijskega strokovnjaka Vincenta Kompanyja je tri gole dosegel Anglež Harry Kane . Z osmimi goli prvi strelec bundeslige je najprej zadel iz igre v končnici prvega polčasa, v drugem pa je realiziral še dve 11-metrovki. Gostitelji so prek Vladimirja Coufala znižali na 1:3, končni izid pa je v izdihljajih tekme postavil Serge Gnabry .

Zasedba iz Hamburga je po uvodnem remiju proti Borussii iz Mönchengladbacha izgubila naslednja dvoboja. V mestnem obračunu je najprej morala priznati premoč St. Pauliju, nato Bayernu, na četrtem dvoboju pa je pred domačimi gledalci okusila slast zmage in zmagala z 2:1.

V končnici prvega polčasa jo je v vodstvo popeljal 18-letni Hrvat Luka Vušković , ki se je kot posojen igralec Tottenhama preselil v Nemčijo, v drugi polovici tekme pa je za šestkratne nemške prvake zadel še Rayan Philippe (59.). V tretji minuti sodnikovega podaljška je častni gol za goste dosegel Adam Kolle .

Prve zmage v sezoni se je veselil tudi Mainz, ki je v Augsburgu visoko zmagal s 4:1. V prvem polčasu sta zadela Kaishu Sano (14.) in Dominik Kohr (26.), v drugem pa še Paul Nebel (60.) in Armindo Sieb (69.). Mainz je od 53. minute imel igralca manj na igrišču, saj je Kohr prejel drugi rumeni karton, v zadnjem delu dvoboja pa je visok poraz malce omilil Samuel Essende (83.). Freiburg je v Bremnu osvojil vse tri točke, potem ko so zadeli Vincenzo Grifo (33./11 m), Junior Adamu (54.) in Karim Coulibaly (75./avtogol).

Na petkovi uvodni tekmi kroga je Stuttgart po golih Ermedina Demirovića in Bilala El Hanousa ugnal St. Pauli z 2:0, nedeljski pari pa so Eintracht Frankfurt - Union Berlin, Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach in Borussia Dortmund - Wolfsburg.

Izidi, 4. krog:

Stuttgart - St. Pauli 2:0 (1:0)

Demirović 43., El Khannouss 50.

Augsburg - Mainz 1:4 (0:2)

HSV - Heidenheim 2:1 (1:0)

Hoffenheim - Bayern München 1:4 (0:1)

Werder Bremen - Freiburg 0:3 (0:1)