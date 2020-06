Vroči Lewandowski poskrbel za Bayernov finale nemškega pokala

Bayern, ki tako po korona odmoru samo nadaljuje uspešen niz zmag, bi lahko vprašanje zmagovalca dokončno rešil že v prvem polčasu. Z odlično igro je nizal priložnosti, ki pa jih v večji meri ni izkoristil. V polno je z glavo zadel le Hrvat Ivan Perišić, ki ga je v kazenskem prostoru z natančno podajo lepo našel Thomas Müller.

Neučinkovitost Roberta Lewandowskega, Kingsleyja Comana in drugih je Eintracht kaznoval v 69. minuti, ko je nekoliko srečno do žoge v kazenskem prostoru prišel Danny Da Costa in z natančnim strelom premagal Manuela Neuerja. Toda domači so hitro odgovorili, pet minut pozneje je Lewandowski vendarle našel pot žogi v mrežo. Sodnik je njegov gol zaradi nedovoljenega položaja podajalca sprva razveljavil, a po ogledu video posnetka spremenil svojo odločitev.

Nemški pokal, polfinale:

Bayern- Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0)

Perišić 14., Lewandowski 74.; Da Costa 69.