Vroči Newcastle na Emiratesu do lepe prednosti pred povratno tekmo

Arsenal je sredi prvega polčasa močno pritisnil na vrata gostov, Gabriel Martinelli je medtem celo stresel vratnico, toda pravega uspeha ni bilo. Na drugi strani je sledila kazen za neizkoriščene priložnosti, ko je žogo pod prečko poslal vroči švedski napadalec Alexander Isak.

Stadion Emirates se je v 51. minuti še drugič zavil v molk, ko so srake povišale svojo prednost. Tedaj je bil znova nevaren Isak, a je David Raya njegov strel odbil, vendar direktno v noge Anthonyja Gordona, ki je brez težav žogo pospravil v prazno mrežo.

Sledila je popolna ofenziva topničarjev, ki pa so še naprej streljali s slepimi naboji. Londončani so kot po tekočem traku zapravljali priložnosti, črno-beli pa so se fanatično branili. Krasno priložnost je zapravil Kai Havertz, nato še Declan Rice. Varovanci Eddieja Howa so uspeli odbiti vse napade domačih in se tako na sever Anglije vračajo z lepo prednostjo dveh zadetkov.