Vroči obračun: Kolumbija po remiju z Brazilijo na vrh skupine

Branilka naslova Argentina se bo z Lionelom Messijem na čelu v petek ob tretji uri zjutraj po srednjeevropskem času v pomerila z Ekvadorjem, dan pozneje pa presenetljivo ekipa Venezuele proti Kanadi. Brazilija se je s težkim remijem proti Kolumbiji uvrstila izločilne boje. Na stadionu Levi's v ameriškem mestu Santa Clara sta ekipi gola zadeli v prvem polčasu, v katerem je bilo na obeh straneh 17 prekrškov in štirje rumeni kartoni.

Prvi zadetek, vreden ogleda, je padel v dvanajsti minuti. Raphinha je s prostega strela poslal zavito žogo čez zid v desni zgornji kot vrat tekmecev. To je bil prvi zadetek Brazilije s prostega strela po več kot štirih letih in pol. Nazadnje je to uspelo Philippeju Coutinhu proti Južni Koreji 19. novembra 2019. Za Kolumbijo je izenačil bočni branilec Daniel Munoz po lepi akciji v drugi minuti sodnikovega dodatka.