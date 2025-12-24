Vroči Vipotnik želja otoških elitnih ligašev

Žan Vipotnik je pred prihodom na Otok k Swanseaju končal zgodbo v francoskem Bordeauxu, kamor je prestopil leta 2023 iz Maribora in dosegel deset zadetkov na 37 tekmah. Pred tem se je 23-letni Konjičan kalil v vrstah Aluminija. Šestkratni francoski prvak Bordeaux se je takrat zaradi finančnih težav odpovedal profesionalni licenci, vložil je tudi predlog za stečaj.
Zaradi finančne nediscipline ga je krovna zveza kaznovala s prisilno selitvijo v tretjo francosko nogometno ligo. Konjičan se je po selitvi v Anglijo sprva še lovil, a že v lanskis ezoni našel strelsko formo, ki jo je prenesel tudi v tekočo sezono. V dosedanjem delu prvenstva je zabil devet golov in se znašel na radarju premierligašev. Najbolj je, kot poročajo angleški mediji, zagrizel West Ham United.
Swansea je krizo, ki jo je preživljal novembra, pustil daleč za seboj. Labodi so predvsem na krilih Vipotnika na zadnjih štirih tekmah vpisali tri zmage in krivuljo obrnili krepko navzgor. Nazadnje so z 2:1 ugnali Wrexham, prvega od zadetkov pa je prispeval slovenski reprezentant, ki zdaj zaseda visoko tretje mesto na ligaški lestvici strelcev. Njegove predstave naj bi pritegnile pozornost angleškega težkokategornika West Hama. Londončani imajo oslabljeno konkurenco v napadu, saj je na posojo k Milanu odšel Niclas Füllkrug ...
