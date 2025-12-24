Vroči Vipotnik želja otoških elitnih ligašev

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Žan Vipotnik je pred prihodom na Otok k Swanseaju končal zgodbo v francoskem Bordeauxu, kamor je prestopil leta 2023 iz Maribora in dosegel deset zadetkov na 37 tekmah. Pred tem se je 23-letni Konjičan kalil v vrstah Aluminija. Šestkratni francoski prvak Bordeaux se je takrat zaradi finančnih težav odpovedal profesionalni licenci, vložil je tudi predlog za stečaj.



Zaradi finančne nediscipline ga je krovna zveza kaznovala s prisilno selitvijo v tretjo francosko nogometno ligo. Konjičan se je po selitvi v Anglijo sprva še lovil, a že v lanskis ezoni našel strelsko formo, ki jo je prenesel tudi v tekočo sezono. V dosedanjem delu prvenstva je zabil devet golov in se znašel na radarju premierligašev. Najbolj je, kot poročajo angleški mediji, zagrizel West Ham United.

Žan Vipotnik FOTO: Profimedia