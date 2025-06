Vročica pred Eurom se stopnjuje: 'Cilj je devet točk'

Slovenska reprezentanca do 21 let odšteva dni do evropskega prvenstva na Slovaškem. Čeprav bo na njem manjkalo nekaj nosilcev trenutne generacije, varovancem Andreja Razdrha ne manjka optimizma. Ne glede na kakovost tekmecev je cilj jasen: devet točk in napredovanje v izločilne boje, je bil jasen Srđan Kuzmić.