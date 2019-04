Vršič v Murski Soboti priigral Mariboru pokalni finale z Olimpijo

V prvem polčasu so bili nevarnejši Mariborčani, ki so več napadali in poskušali, noben strel vijoličastih pa ni resneje ogrozil Murinega gola. Na drugi strani so se Prekmurci osredotočali na protinapade, sej so stežka prebili gosto postavitev tekmecev. Prvič je moral Kenan Pirić posredovati šele v 34. minuti. Več dela je imel v 37. minuti, ko je moral izbijati nevaren predložek z leve strani. Zaključek prvega polčasa je pripadel gostom, a se izid v polni Fazaneriji ni spremenil.

V 49. minuti je Dare Vršič svoj matični klub pahnil v velike težave. Po podaji iz avta z desne strani je eden od Murinih branilcev žogo izbil iz kazenskega prostora, tam jo je pričakal osamljeni Vršič in z levico zadel zgornji levi kot Matka Obradoviča. V 54. minuti je Alexandru Cretu potegnil po desni strani, bil prehiter za tekmece in soigralce, strel današnjega slavljenca pa je zletel mimo gola. V 73. minuti je nevarno streljal Rok Sirk, udaril je nekoliko preveč desno. V 81. minuti je v kazenskem prostor do zaključka prišel Toni Horvat, z obrambo se je izkazal Pirić, tako kot po kotu in po strelu z glavo enega od domačih igralcev nekaj trenutkov kasneje, ko je s konicami prstov odbil v nov kot.

Mura je še naprej poskušala in ogrožala mariborski gol, v sodniškem dodatku je prišla do zasluženega gola, ko je Aleksandar Bošković v gneči v kazenskem prostoru spravil žogo za hrbet Pirića.

Izid:

Mura - Maribor* 1:1 (0:0) /0:1/

Bošković 90+1.; Vršič 48.

/izid s prve tekme/

*ekipa, ki je napredovala