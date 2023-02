Vrtnice z odmevno okrepitvijo: napadalne težave bo reševal Kolobarić

Gorica je v Kolobariću dobila tip igralca, ki ji je v prvem delu sezone evidentno primanjkoval. Najboljši strelec kluba Etien Velikonja je trenutno pri skromnih štirih zadetkih, nihče drug pa ni v polno meril več kot dvakrat. Da zna dosegati zadetke, je Kolobarić najbolj dokazal v sezoni 2020/2021, ko je za Domžale zadel kar 14-krat in si s tem priigral prestop v beloruski Šahtjor iz Soligorska, ki je zanj odštel kar 600 tisoč evrov.

Dario Kolobarić je bil v spomladanskem delu sezone član Kopra, za katerega v 15 tekmah v prvi ligi ni dosegel zadetka. Zato so na Bonifiki s 23-letnim napadalcem sporazumno prekinili pogodbo, tako da se je lahko v Novo Gorico preselil brez odškodnine.

"Dario je bil želja več slovenskih klubov. Pogovori so potekali kar nekaj časa in na koncu je ravno nam izkazal zaupanje. Njegov način igre nam bo zagotovo ustrezal in upam, da mu bo naše okolje ugajalo ter da bomo skupaj dosegli zastavljene cilje," je ob naznanitvi prestopa povedal športni direktor vrtnic Admir Kršić.

23-letnika proti Radomljam sicer še ne bo v kadru, ker ga je Gorica prepozno registrirala, tako da bo lahko debitiral prihodnji vikend na primorskem derbiju, ko v Športni park prihaja ravno njegov nekdanji delodajalec Koper.