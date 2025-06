Vrvež, zvezdniški status in pričakovanja, neprimerljiva s slovenskimi

Pred vhodom na stadion lokalnega nižjeligaša, ki so ga Angleži izbrali za svoj pripravljalni kamp na Slovaškem, je ob kopici varnostnikov in Uefinega osebja stal desetletni deček. Ostal je brez vstopnice za nedeljski obračun v Nitri, ki je že nekaj časa razprodan, a ga to ni odvrnilo, da ne bi v zgodnje popoldanski pripeki potrpežljivo čakal na avtograme angleških zvezdnikov.