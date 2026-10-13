Vsak dan nekaj novega. Na Kitajskem padel prvi 'dvojni' gol

Dovolite nam, da razložimo, kaj se je zgodilo. Na obračunu petega na lestvici kitajske prve lige Shaanxi Uniona in 15. Foshan Nanshija sta se v 48. minuti na igrišču znašli dve žogi. Napadalec Foshana Mame Ndiaye je sodnika poskušal opozoriti na "odvečno" žogo, ko njegova opozorila niso bila uslišana, pa je žogo brcnil proti kazenskemu prostoru svojega moštva. Ko je prispela do petih metrov, je vratar njegovega moštva ravno ubranil strel nasprotnika. Odbito žogo je v mrežo pospremil eden od igralcev Shaanxi Uniona, druga žoga pa je šla nemoteno mimo ležečega vratarja.
Slavje igralcev Shaanxija se je začelo, a zaman. Sodnik je preklical oba gola in rezultat je ostal 2:0 v prid Shaanxija. Na koncu so domačini slavili z izidom 5:1.
Po pravilih Mednarodne nogometne zveze (FIFA) mora sodnik igro nemudoma prekiniti, če se na igrišču pojavi dodatna žoga, žival ali drug zunanji dejavnik, ki moti potek tekme. Igra se nadaljuje s sodniškim metom na mestu, kjer se je nahajala žoga v trenutku prekinitve. Če dodatna žoga ne vpliva na igro, sodnik pusti, da se igra nadaljuje, in poskrbi, da se odvečni predmet čim prej odstrani.
Glavni sodnik ima končno avtoriteto pri odločanju o vseh dogodkih na igrišču, vključno z veljavnostjo zadetkov. Pri situacijah, kjer pride do nepravilnosti, kot je na primer prisotnost dveh žog, mora sodnik oceniti, ali je zunanji dejavnik neposredno vplival na igralce ali potek akcije. Če sodnik presodi, da je bila integriteta igre ogrožena, ima pravico razveljaviti gol in zahtevati ponovitev akcije ali nadaljevanje igre po pravilih.
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