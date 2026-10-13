Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Vsak dan nekaj novega. Na Kitajskem padel prvi 'dvojni' gol

Ljubljana, 13. 10. 2026 12.11 pred 4 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.D.
Kitajski dvojni gol

Na Kitajskem so bili ljubitelji nogometa priče zgodovinskemu dogodku. V tamkajšnji prvi ligi je namreč padel prvi 'dvojni' gol.

Dovolite nam, da razložimo, kaj se je zgodilo. Na obračunu petega na lestvici kitajske prve lige Shaanxi Uniona in 15. Foshan Nanshija sta se v 48. minuti na igrišču znašli dve žogi. Napadalec Foshana Mame Ndiaye je sodnika poskušal opozoriti na "odvečno" žogo, ko njegova opozorila niso bila uslišana, pa je žogo brcnil proti kazenskemu prostoru svojega moštva. Ko je prispela do petih metrov, je vratar njegovega moštva ravno ubranil strel nasprotnika. Odbito žogo je v mrežo pospremil eden od igralcev Shaanxi Uniona, druga žoga pa je šla nemoteno mimo ležečega vratarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slavje igralcev Shaanxija se je začelo, a zaman. Sodnik je preklical oba gola in rezultat je ostal 2:0 v prid Shaanxija. Na koncu so domačini slavili z izidom 5:1.

Razlagalnik

Po pravilih Mednarodne nogometne zveze (FIFA) mora sodnik igro nemudoma prekiniti, če se na igrišču pojavi dodatna žoga, žival ali drug zunanji dejavnik, ki moti potek tekme. Igra se nadaljuje s sodniškim metom na mestu, kjer se je nahajala žoga v trenutku prekinitve. Če dodatna žoga ne vpliva na igro, sodnik pusti, da se igra nadaljuje, in poskrbi, da se odvečni predmet čim prej odstrani.

Glavni sodnik ima končno avtoriteto pri odločanju o vseh dogodkih na igrišču, vključno z veljavnostjo zadetkov. Pri situacijah, kjer pride do nepravilnosti, kot je na primer prisotnost dveh žog, mora sodnik oceniti, ali je zunanji dejavnik neposredno vplival na igralce ali potek akcije. Če sodnik presodi, da je bila integriteta igre ogrožena, ima pravico razveljaviti gol in zahtevati ponovitev akcije ali nadaljevanje igre po pravilih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
dvojni gol kitajska Shaanxi Union Foshan Nanshi

Nova afera? Infantino prejemal milijonska izplačila, ki jih ni prijavil

24ur.com 'Prišli smo kot outsiderji, sedaj nam je uspelo nekaj velikega'
24ur.com Pozvek proti Deželaku: kdo je boljši v nogometu, košarki in namiznem tenisu?
24ur.com Nogometaši, ki so mnogo prezgodaj zapustili svet
24ur.com Vse na enem mestu: dan, ki ga je zaznamoval triler med Benfico in Barco
24ur.com Prvi dan nove sezone: Koper ugnal Nafto, Celje do točke proti Muri
Moskisvet.com Pomembna novica za ljubitelje nogometa!
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
13. 10. 2026 13.01
Morjo še v madridu probat sam še to jim niso šenkal
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic
Sekstanje med mladimi: intimna fotografija se širi. Kaj zdaj?
Sekstanje med mladimi: intimna fotografija se širi. Kaj zdaj?
Se vam je v nosečnosti na trebuhu pojavila temna črta? To je razlog
Se vam je v nosečnosti na trebuhu pojavila temna črta? To je razlog
Princ Harry razkril bolečo resnico o smrti mame Diane
Princ Harry razkril bolečo resnico o smrti mame Diane
zadovoljna
Portal
V najbolj elegantni jesenski obleki ukradla vse poglede
Grayson: 'Nekateri modeli so narejeni za Gospodarsko razstavišče, drugi za Grand Palais'
Grayson: 'Nekateri modeli so narejeni za Gospodarsko razstavišče, drugi za Grand Palais'
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Znanstveniki so morda odkrili nov vzrok za visok krvni tlak in način za njegovo zdravljenje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
cekin
Portal
Razkrili, kako iz sončne elektrarne iztržiti več
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
moskisvet
Portal
Zvezdnici grozi do sedem let zapora: po nasilnem izpadu na letalu obtožena napadov
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Umrl zvezdnik serije Kriva pota
Umrl zvezdnik serije Kriva pota
Citroën obuja legendarnega spačka: prihaja električna različica
Citroën obuja legendarnega spačka: prihaja električna različica
dominvrt
Portal
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
okusno
Portal
Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo
En nakup, štirje obroki: ideja, kako sestavine porabiti do konca
En nakup, štirje obroki: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
voyo
Portal
Zabavljači
Vrni se k meni
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009