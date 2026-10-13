Vsak dan nekaj novega. Na Kitajskem padel prvi 'dvojni' gol

Dovolite nam, da razložimo, kaj se je zgodilo. Na obračunu petega na lestvici kitajske prve lige Shaanxi Uniona in 15. Foshan Nanshija sta se v 48. minuti na igrišču znašli dve žogi. Napadalec Foshana Mame Ndiaye je sodnika poskušal opozoriti na "odvečno" žogo, ko njegova opozorila niso bila uslišana, pa je žogo brcnil proti kazenskemu prostoru svojega moštva. Ko je prispela do petih metrov, je vratar njegovega moštva ravno ubranil strel nasprotnika. Odbito žogo je v mrežo pospremil eden od igralcev Shaanxi Uniona, druga žoga pa je šla nemoteno mimo ležečega vratarja.