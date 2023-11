'Vsaka šola nekaj stane'

Čeprav so v domačem taboru potihoma upali na veliko presenečenje, pa je dogajanje na katastrofalni zelenici stoženskega stadiona vendarle pokazalo, da je francoski Lille boljše moštvo od Olimpije, ki se je sicer prikazala v solidni luči.

Gostje so znali izkoristiti dve večji napaki v ožji ljubljanski obrambi, zadela sta Remy Cabella v 15. minuti in Yusuf Yazici v 57., za zmago z 2:0 in potrditev napredovanja v izločilne boje Konferenčne lige. "Najprej bi želel čestitati zasedbi Lilla za zasluženo zmago in napredovanje v naslednjo fazo tekmovanja. Obenem pa sem ponosen na svoje fante, ki so v danih razmerah dali svoj maksimum. Razmere so bile enake tako za njih kot za nas, običajno pa je tako, da na koncu slavi tisto moštvo, ki v tako zahtevnih razmerah za igro stori manj napak," je le nekaj trenutkov po porazu s francoskim predstavnikom dejal trener zmajev Zoran Zeljković in dodal:

"Tudi mi smo imeli svoje priložnosti, iz katerih bi lahko iztržili kaj več. Vsak poraz v Evropi nekaj stane, zato upam, da se bomo iz te lekcije naučili kaj novega."