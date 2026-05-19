'Ko je pritisk največji, gre vsaka velika sodniška odločitev v prid Arsenalu'

Arsenal je le še korak oddaljen od prvega naslova angleškega prvaka po letu 2004, a pot do velikega slavja je znova pospremila sodniška polemika. Topničarji so na Emiratesu z 1:0 ugnali Burnley, junak večera pa je bil Kai Havertz, ki je v 37. minuti z glavo izkoristil podajo Bukaya Sake iz kota. Toda nemški napadalec bi lahko bil v drugem polčasu tudi osrednji krivec za zaplet v bitki za naslov. V 67. minuti je na sredini igrišča z nevarnim startom s podplatom zadel Lesleyja Ugochukwuja v zadnji del mečne mišice. Glavni sodnik Paul Tierney mu je pokazal le rumeni karton, sodniki v sobi za VAR pa ga niso pozvali k ogledu posnetka. Havertz je ostal na igrišču, Arsenal pa je z enajsterico do konca ubranil minimalno prednost.

Havertz si je močno oddahnil, ko mu je Tierney pokazal le rumeni karton. FOTO: Profimedia

Odločitev je takoj sprožila burne odzive. Še posebej zato, ker bi rdeči karton pomenil, da bi Arsenal preostanek tekme igral z igralcem manj, Havertz pa bi moral izpustiti tudi zadnjo tekmo proti Crystal Palaceu. Topničarji lahko naslov potrdijo že nocoj, če Manchester City ne premaga Bournemoutha. Akterji iz Premier lige so po tekmi pojasnili, da je VAR preveril odločitev o rumenem kartonu in ocenil, da start ni bil dovolj hud za izključitev. A s tem se nikakor niso strinjali številni nekdanji nogometaši.

Statistika kritikom sodniških odločitev daje dodatno gorivo: Arsenal je v letošnji sezoni Premier lige edini klub, proti kateremu ni bila dosojena niti ena enajstmetrovka, obenem pa Topničarji še niso prejeli niti enega rdečega kartona.

Gary Neville, nekdanji branilec Manchester Uniteda, je bil na Sky Sportsu zelo oster. "Grozno od Havertza. Daleč je od žoge. To mi ni všeč. Višina starta in dejstvo, da zadene stojno nogo. Mislim, da to ni prav. Havertz jo je srečno odnesel," je dejal Neville.

Podobno je razmišljal tudi Jamie Carragher. Nekdanji branilec Liverpoola ni razumel, kako Tierney ob tako dobrem pogledu ni pokazal rdečega kartona. "Havertz je lahko zelo srečen. Sodnik ima odličen pogled in pokaže rumeni karton, zato je morda VAR-u težje poseči v odločitev. Ampak kako sodnik ni takoj pokazal rdečega kartona, ne vem. To mora biti rdeči karton," je bil jasen Carragher. Burnleyjev začasni trener Mike Jackson je bil po tekmi prepričan, da je njegova ekipa ostala brez velike priložnosti za preobrat. "V današnjem nogometu je to rdeči karton. Nevarno je, lahko bi ga poškodoval. To bi pomenilo, da bi Arsenal zadnjih 20 minut igral z desetimi, mi pa bi bili še vedno v igri," je dejal Jackson. Najbolj oster je bil Roy Keane. Legendarni kapetan Manchester Uniteda je opozoril na nedoslednost sojenja in namignil, da Arsenal v odločilnem delu sezone prepogosto dobiva odločitve na svojo stran. "Ne razumem več, kaj VAR sploh gleda. Ta start je nevaren. Visoko dvignjen podplat, pozen kontakt, brez prave kontrole. To sezono smo gledali igralce, ki so za precej manj dobili rdeče kartone," je dejal 54-letni Irec.

"Vsaka velika odločitev nenadoma pade Arsenalu v prid, ravno ko je pritisk največji," je še dodal. Carragher je spomnil tudi na nedavne velike odločitve, ki so šle v korist Arsenala, in dejal, da so topničarji srečno ušli že dvema velikima odločitvama. V bran sodnikom je stopil Patrick Vieira, zadnji kapetan Arsenala, ki je dvignil lovoriko Premier lige. "Gre za start od zadaj in vidijo se podplati, toda po mojem je bila odločitev sodnika pravilna. Ni bilo dovolj moči oziroma sile za rdeči karton. Rumeni karton je bil poštena odločitev," je dejal Vieira.