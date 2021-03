Vse bližje združena nogometna liga Belgije in Nizozemske

Ideja o združitvi Pro League (Belgija) in Eredivisie (Nizozemska) je v zraku že nekaj časa, veliko pa bo odvisno od generalnih skupščin obeh ligaških združenj. Belgijci so glasovanje opravili po torkovem zasedanju ter z izidom 25 za in 0 proti dosegli enoglasno zaupnico projektu.

"Vodilna struktura Pro League bo odslej igrala aktivno vlogo pri uresničitvi projekta," so zapisali v izjavi za javnost in dodali: "Ambicije v tem projektu so povezane tako s športnimi cilji velikih klubov kot ekonomsko stabilnostjo ostalih nogometnih klubov v državi. Za to so se zavzeli vsi klubi ligaškega združenja."

Belgijci upajo, da bo združitev v prihodnosti prinesla tudi napredek nogometa na nižji, amaterski ravni.