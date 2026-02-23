Naslovnica
Nogomet

Vse bolj vroči Benjamin Šeško znova zabil za zmago Uniteda

Liverpool, 23. 02. 2026

Avtor:
STA
Benjamin Šeško je še peto zaporedno tekmo pod vodstvom Michaela Carricka začel na klopi in po vstopu v igro zabil tretji gol na zadnji štirih tekmah.

Manchester United je vpisal trinajsto zmago v sezoni, peto v letu 2026, v katerem še ni izgubil tekme v angleškem nogometnem prvenstvu, edini zadetek na zadnji tekmi 27. kroga proti Evertonu v Liverpoolu pa je dosegel slovenski reprezentant Benjamin Šeško.

Slovenski zvezdnik znova ni začel v prvi postavi. Trener Michael Carrick ga je v igro poslal v 58. minuti, Benjamin Šeško pa se mu je oddolžil v 71. minuti, ko se je hitro priključil protinapadu gostov in natančno izkoristil podajo Bryana Mbeuma.

Benjamin Šeško je po začetnih težavah v barvah rdečih vragov v vse boljši formi
Benjamin Šeško je po začetnih težavah v barvah rdečih vragov v vse boljši formi
FOTO: AP

To je bil peti zadetek Šeška na zadnjih sedmih tekmah oziroma njegov sedmi v angleškem prvenstvu, Manchester United pa se je z njim prebil na četrto mesto Premier lige (48 točk). Pred njim so le Aston Villa (51), Manchester City (56) in Arsenal (61), ki ima tekmo več.

Benjamin Šeško na obračunu Manchester Uniteda in Evertona
Benjamin Šeško na obračunu Manchester Uniteda in Evertona
FOTO: Sofascore.com

Rdeči vragi, ki so v domačem prvenstvu neporaženi že deset krogov - zadnji poraz so doživeli 21. decembra proti Aston Villi, bodo v naslednjem krogu 1. marca gostili Crystal Palace.

Uefa odločila: Benfica brez Prestiannija na povratni tekmi

