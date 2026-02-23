Vse bolj vroči Benjamin Šeško znova zabil za zmago Uniteda

Slovenski zvezdnik znova ni začel v prvi postavi. Trener Michael Carrick ga je v igro poslal v 58. minuti, Benjamin Šeško pa se mu je oddolžil v 71. minuti, ko se je hitro priključil protinapadu gostov in natančno izkoristil podajo Bryana Mbeuma.

Benjamin Šeško je po začetnih težavah v barvah rdečih vragov v vse boljši formi FOTO: AP

To je bil peti zadetek Šeška na zadnjih sedmih tekmah oziroma njegov sedmi v angleškem prvenstvu, Manchester United pa se je z njim prebil na četrto mesto Premier lige (48 točk). Pred njim so le Aston Villa (51), Manchester City (56) in Arsenal (61), ki ima tekmo več.

Benjamin Šeško na obračunu Manchester Uniteda in Evertona FOTO: Sofascore.com