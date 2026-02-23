Vse bolj vroči Benjamin Šeško znova zabil za zmago Uniteda

Slovenski zvezdnik znova ni začel v prvi postavi. Trener Michael Carrick ga je v igro poslal v 58. minuti, Benjamin Šeško pa se mu je oddolžil v 71. minuti, ko se je hitro priključil protinapadu gostov in natančno izkoristil podajo Bryana Mbeuma.
To je bil peti zadetek Šeška na zadnjih sedmih tekmah oziroma njegov sedmi v angleškem prvenstvu, Manchester United pa se je z njim prebil na četrto mesto Premier lige (48 točk). Pred njim so le Aston Villa (51), Manchester City (56) in Arsenal (61), ki ima tekmo več.
Rdeči vragi, ki so v domačem prvenstvu neporaženi že deset krogov - zadnji poraz so doživeli 21. decembra proti Aston Villi, bodo v naslednjem krogu 1. marca gostili Crystal Palace.
