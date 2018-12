Vse dogovorjeno za prihod Rabiota k Barci? Katalonci zanikajo ...

Še več: Antero Henriqueje napovedal, da Adrien Rabiotvse do razpleta pogajanj za podaljšanje pogodbe ne bo igral za Paris Saint-Germain. Rabiota je že v poletnem prestopnem roku želela pripeljati Barcelona, zgodba pa bo očitno aktualna tudi v prihajajočem januarskem prestopnem roku. Katalonci so v nedeljo v izjavi za javnost zanikali, da je dogovor za prestop 23-letnika, ki je poleti zavrnil vlogo rezervista v francoski reprezentanci, že sklenjen. Barca je sicer priznala, da je bila s PSG glede morebitnega prestopa v kontaktu tako avgusta kot decembra.

RABIOT

"V povezavi z novicami, ki so se pojavile v Franciji, FC Barcelona izjavlja, da klub ni kršil nobenih pravil v zvezi s podpisovanjem pogodb z igralci PSG,"sporočajo s Camp Noua. "Do edinih kontaktov je prišlo avgusta in ponovno pred enim tednom. Obakrat je bil kontakt s PSG, da bi izrazili zanimanje kluba za igralca Adriena Rabiota. FC Barcelona je s PSG in vsemi ostalimi klubi vedno želela delovati z maksimalno transparentnostjo. FC Barcelona zanika obstoj kakršnega koli dogovora s PSG-jevim igralcem Adrienom Rabiotom."

'Nekateri ljudje uživajo'

Rabiotova agentka, njegova mama Veronique Rabiot, je v eni od prejšnjih izjav zatrdila, da se bo produkt klubske šole gotovo poslovil od Pariza, kjer se mu poleti tudi izteče pogodba.