Vse glasnejša namigovanja, da Messi ne bo ostal v Paris Saint-Germainu

Po zadnjem porazu Paris Saint-Germaina v francoskem prvenstvu proti Rennesu in žvižgih na račun Lionela Messija so vse glasnejša namigovanja, da Argentinec ne bo ostal v Franciji. Potem ko je bilo po mundialu v Katarju skoraj gotovo, da bo najboljši nogometaš na svetu ostal na Parku princev, se zdaj situacija zapleta. Po izpadu v osmini finala Lige prvakov in ob vedno večjih težavah v Ligue 1 zahtevno občinstvo v francoski prestolnici negoduje, hkrati pa se stopnjuje nezadovoljstvo 35-letnega zvezdnika.