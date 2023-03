Vse je pripravljeno za prvo odločilno tekmo osmine finala letošnje LP

Odlični gostje in bogat spremljevalni program pred, med in po tekmi so zagotovljeni. Voditelj Andraž Hočevar bo dvoboj napovedal z Dušanom Kosićem, ki je v svoji nogometni karieri zbral pet nastopov slovenski reprezentanci. Poleg tega je v svoji bogati trenerski karieri s Celjem bil slovenski državni prvak. Kosić je tudi legenda nogometnega kluba Olimpija, za katero je igral in jo tudi vodil s trenerske klopi.

Poleg Kosića bo gost tudi nekdanji branilec slovenske reprezentance Matej Mavrič Rožič, ki je v svoji nogometni karieri zbral 37 reprezentančnih nastopov. Med tekmo vas bo spremljal izkušeni in vedno zanesljivi glas komentatorja Tomaža Lukača.