'Vse, kar je okoli Riere, je nepotrebna drama'

Španski strokovnjak Albert Riera po nedavnem prihodu v Frankfurt vzbuja veliko pozornosti. Nekdanji trener Olimpije in Celja opravlja odlično delo, vendar njegove poteze zunaj igrišča pogosto postavljajo v ospredje zanimanje javnosti.

Albert Riera FOTO: Luka Kotnik

Nekdanja nogometaša Max Kruse in Martin Harnik sta se v svojem podcastu ostro odzvala na njegove nastope. Harnik, ki danes dela tudi kot strokovni komentator za Sky, je kritiziral obnašanje Alberta Riere na novinarskih konferencah in dejal, da deluje "preveč arogantno" ter da "poskuša biti v središču pozornosti". Kruse je dodal: "Imam občutek, da si vsak teden izmisli nekaj novega, samo zato, da bi bil v ospredju. Preveč je to predstava."

Riera: Vedno boš imel tiste, ki te imajo radi, in tiste, ki te ne

Riero so na koncu vprašali tudi o teh kritikah. Odgovoril je v svojem značilnem slogu. "Kdo? Sta to nogometaša? Nisem tukaj, da bi kogarkoli kritiziral. Vedeti morate eno: ko nastopaš javno, imaš vedno dobre in slabe lastnosti. Imate nasprotnike in imate tiste, ki vas imajo radi," je povedal 43-letni Španec, ki že razdvaja nemško nogometno javnost z nepredvidljivimi izjavami in izpadi ...

Albert Riera FOTO: Profimedia

Ostra reakcija Eintrachta: "Dragi Bild, resno?"

Na Rierove izjave se je odzval tudi klub, ki je na omrežju X objavil sporočilo, namenjeno novinarju Bilda, ki je trenerja soočil s kritikami iz podcasta.