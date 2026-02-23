Naslovnica
Nogomet

'Vse, kar je okoli Riere, je nepotrebna drama'

Frankfurt, 23. 02. 2026 13.15 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Albert Riera

Da so lahko njegovi nastopi zelo zanimivi, raznoliki in vsebinsko bogati, smo se lahko prepričali že v času, ko je vodil Olimpijo in Celje. A očitno je to v Nemčiji za marsikoga pretirano ali celo neokusno. Dovolj je, če rečemo ali napišemo – Albert Riera.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španski strokovnjak Albert Riera po nedavnem prihodu v Frankfurt vzbuja veliko pozornosti. Nekdanji trener Olimpije in Celja opravlja odlično delo, vendar njegove poteze zunaj igrišča pogosto postavljajo v ospredje zanimanje javnosti.

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Luka Kotnik

Nekdanja nogometaša Max Kruse in Martin Harnik sta se v svojem podcastu ostro odzvala na njegove nastope. Harnik, ki danes dela tudi kot strokovni komentator za Sky, je kritiziral obnašanje Alberta Riere na novinarskih konferencah in dejal, da deluje "preveč arogantno" ter da "poskuša biti v središču pozornosti". Kruse je dodal: "Imam občutek, da si vsak teden izmisli nekaj novega, samo zato, da bi bil v ospredju. Preveč je to predstava."

Riera: Vedno boš imel tiste, ki te imajo radi, in tiste, ki te ne

Riero so na koncu vprašali tudi o teh kritikah. Odgovoril je v svojem značilnem slogu. "Kdo? Sta to nogometaša? Nisem tukaj, da bi kogarkoli kritiziral. Vedeti morate eno: ko nastopaš javno, imaš vedno dobre in slabe lastnosti. Imate nasprotnike in imate tiste, ki vas imajo radi," je povedal 43-letni Španec, ki že razdvaja nemško nogometno javnost z nepredvidljivimi izjavami in izpadi ...

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Profimedia

Ostra reakcija Eintrachta: "Dragi Bild, resno?"

Na Rierove izjave se je odzval tudi klub, ki je na omrežju X objavil sporočilo, namenjeno novinarju Bilda, ki je trenerja soočil s kritikami iz podcasta. 

"Dragi Bild, verjetno se strinjamo, da vprašanja našemu trenerju ne bi smela temeljiti na mnenjih ljudi iz podcasta, v katerem je eden izmed njih javno delil fotografijo svojega penisa," je po porazu Eintrachta v bavarski prestolnici proti Bayernu (3:2) zapisal FC Eintracht. To je bil prvi poraz Riere na klopi Eintrachta, na uvodni je remiziral z Unionom, na drugi pa premagal Borussio iz Mönchengladbacha.

nogomet riera

Vroč obračun v Madridu 'pod nadzorom' Slavka Vinčića

