Vse kaže, da bo Finalissimo 28. marca gostila Doha

Doha, 12. 10. 2025 18.13 | Posodobljeno pred eno minuto

Ž.Ž.
Mednarodna nogometna zveza Fifa je določila termin za Finalissimo, obračun med aktualnimi evropskimi prvaki Španci in aktualnimi južnoameriškimi prvaki Argentinci. Kot poroča španska Marca, bo tekma na sporedu 28. marca 2026, gostiti pa si jo želi Katar. Vse kaže, da se bosta Španija in Argentina udarili na stadionu Lusail v Dohi, na katerega imajo albicelesti lepe spomine iz leta 2022.

Vsaka štiri leta se na prestižnem obračunu, imenovanem Finalissima, pomerita aktualni evropski in južnoameriški nogometni prvak. Evropski nogometni prestol je leta 2024 zasedla španska reprezentanca, medtem ko je pokal Amerik lani osvojila Argentina.

Iskanje termina za dvoboj je zaradi natrpanega urnika tekmovanj vse prej kot enostavno, a so, kot kaže, pri Mednarodni nogometni zvezi Fifi vendarle našli ustrezen termin. Po poročanju španskega časnika Marca se bo Finalissima odvila v soboto, 28. marca 2026.

Kdo bo gostil prestižno tekmo, še ni znano, med favoriti pa naj bi bila katarska Doha, kjer je Argentina leta 2022 osvojila naslov svetovnih prvakov. Poleg stadiona Lusail španska Marca kot možne lokacije omenja še Miami in Rijad.

Oči ljubiteljev nogometa so v ta obračun uprte že dlje časa, saj bi se lahko na zelenici končno srečala argentinski nogometni mojster Lionel Messi in mladi španski napadalec Lamine Yamal, ki se srečanja z Argentino in njenim prvim zvezdnikom nadeja že dolgo.

Preberi še Yamalu se je uresničila velika želja, soočil se bo z 'botrom' Lionelom Messijem

"Upam, da bo Messi osvojil pokal Amerik, jaz pa Euro zato, da bom lahko igral proti njemu v Finalissimi," je dejal lansko poletje, preden je s špansko furijo osvojil naslov evropskih prvakov.

Argentinci sicer branijo zmago na Finalissimi, leta 2022 so s 3:0 premagali Italijo.

Zadnji obračun med Španijo in Argentino se je sicer odvil leta 2018, takrat je "la roja" na prijateljski tekmi doma slavila s 6:1.

