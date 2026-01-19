Vse kaže na konec prvoligaškega nogometa v Domžalah

Viri blizu dvakratnim državnim prvakom trdijo, da naj bi v vodo padla še zadnja možnost za rešitev domžalskega prvoligaškega nogometa. Razlog za propad pogajanj z vlagatelji naj bi bilo katastrofalno finančno stanje, ki je očitno še slabše, kot je bilo sprva prikazano. Vlagatelj je ocenil, da je finančna luknja pregloboka in tveganje preveliko, zato je odstopil od namere po vstopu v klub.

Zdaj je jasno, da Domžalčani – kar jih je ostalo – na zadnji januarski dan ne bodo stekli na zelenico ajdovskega mestnega stadiona v državnem prvenstvu, poročajo različni mediji. Tako bodo v prvem krogu spomladanskega dela državnega nogometnega prvenstva prosti tudi Ajdovci.