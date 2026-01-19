Vse kaže na konec prvoligaškega nogometa v Domžalah

Viri blizu dvakratnim državnim prvakom trdijo, da naj bi v vodo padla še zadnja možnost za rešitev domžalskega prvoligaškega nogometa. Razlog za propad pogajanj z vlagatelji naj bi bilo katastrofalno finančno stanje, ki je očitno še slabše, kot je bilo sprva prikazano. Vlagatelj je ocenil, da je finančna luknja pregloboka in tveganje preveliko, zato je odstopil od namere po vstopu v klub.
Zdaj je jasno, da Domžalčani – kar jih je ostalo – na zadnji januarski dan ne bodo stekli na zelenico ajdovskega mestnega stadiona v državnem prvenstvu, poročajo različni mediji. Tako bodo v prvem krogu spomladanskega dela državnega nogometnega prvenstva prosti tudi Ajdovci.
"To ni dobro niti za slovenski nogomet niti za prvo slovensko nogometno ligo, da klub odstopi sredi sezone, ampak na žalost se je to tudi kje drugje dogajalo. Jaz upam, da se bo zadeva uredila vsaj toliko, da Domžale odigrajo sezono do konca, ne morem pa tega ne zagotoviti ne trditi," je decembra dejal predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.