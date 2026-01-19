Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Vse kaže na konec prvoligaškega nogometa v Domžalah

Domžale, 19. 01. 2026 14.02 pred 43 minutami 1 min branja 8

Avtor:
STA
Stadion v Domžalah

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale je ostal brez vlagateljev, tako da klub zapira svoja vrata, poročajo slovenski mediji. Španski vlagatelji so po temeljitem pregledu stanja ob Kamniški Bistrici v nedeljo zvečer sporočili, da svojih finančnih sredstev ne bodo vložili v domžalski klub. Uradna potrditev naj bi sledila v torek.

NK Domžale
NK Domžale
FOTO: NK Domžale

Viri blizu dvakratnim državnim prvakom trdijo, da naj bi v vodo padla še zadnja možnost za rešitev domžalskega prvoligaškega nogometa. Razlog za propad pogajanj z vlagatelji naj bi bilo katastrofalno finančno stanje, ki je očitno še slabše, kot je bilo sprva prikazano. Vlagatelj je ocenil, da je finančna luknja pregloboka in tveganje preveliko, zato je odstopil od namere po vstopu v klub.

Zdaj je jasno, da Domžalčani – kar jih je ostalo – na zadnji januarski dan ne bodo stekli na zelenico ajdovskega mestnega stadiona v državnem prvenstvu, poročajo različni mediji. Tako bodo v prvem krogu spomladanskega dela državnega nogometnega prvenstva prosti tudi Ajdovci.

Radenko Mijatović
Radenko Mijatović
FOTO: Luka Kotnik

"To ni dobro niti za slovenski nogomet niti za prvo slovensko nogometno ligo, da klub odstopi sredi sezone, ampak na žalost se je to tudi kje drugje dogajalo. Jaz upam, da se bo zadeva uredila vsaj toliko, da Domžale odigrajo sezono do konca, ne morem pa tega ne zagotoviti ne trditi," je decembra dejal predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

nk domžale propad finančne težave

Epilog vročega finala: nasilni pobiralci žog in žvižgi na novinarski konferenci

Sin legendarnega napadalca v slogu očeta zabil na mestnem derbiju

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
19. 01. 2026 14.46
škoda
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
19. 01. 2026 14.41
Fantomski investitorji na čelu s Tomom Zelenovićem so odnesli denar, ki ga je dobil NK Domžale za prestop Benjamina Šeška v Manchester Untd.? cca 1,8 mio EUR (Vir: SportKanal, 25. avgust 2025)...Očitno mafija v stilu Jankovićevanja.
Odgovori
+2
2 0
RUBEŽ
19. 01. 2026 14.39
Kako lahko NZS z Mijatovićem na čelu izda licenco klubu, ki je v takih težavah? Pa ne mi bluziti, da igralci z podpisom dogovora o dolgu dajo klubu pravico do le te. Ker to ni edini problem kluba.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
19. 01. 2026 14.35
dom Žale
Odgovori
+1
1 0
Bezigrad2005
19. 01. 2026 14.32
...Mijatović zakaj so Domžale sploh dobile licenco...Rogaško si odpiku takoj, pri Doomžalah si papogledu orng čez prste...to da bo sedaj 1. liga smešnica si ti kriv...
Odgovori
+3
3 0
JOSEPH HAYDN
19. 01. 2026 14.30
In kam je šel ves denar? A bo kakšen novinar raziskal zadevo?
Odgovori
+3
3 0
Bezigrad2005
19. 01. 2026 14.33
Oražem bo povedu, kako se je 'trudu'
Odgovori
+1
1 0
Bezigrad2005
19. 01. 2026 14.44
Orazem bo vedu
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina
Dvojno presenečenje za slovenskega glasbenika
Dvojno presenečenje za slovenskega glasbenika
Toliko bodo višji otroški dodatki
Toliko bodo višji otroški dodatki
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
zadovoljna
Portal
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
Najlepša in najbolj romantična doživetja za pare
Najlepša in najbolj romantična doživetja za pare
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
vizita
Portal
Bi lahko naredili 20.0000 korakov na dan?
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
cekin
Portal
'Bi nam Grenlandija prinesla brezplačno zdravstvo?'
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Ali se težko lotite opravil?
Ali se težko lotite opravil?
Planet na robu finančne insolventnosti
Planet na robu finančne insolventnosti
moskisvet
Portal
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Ne boste verjeli, kakšen je brat Enriqueja Iglesiasa
Ne boste verjeli, kakšen je brat Enriqueja Iglesiasa
Želite biti uspešni? Temu se morate januarja izogibati
Želite biti uspešni? Temu se morate januarja izogibati
dominvrt
Portal
Priprave na vrtnarsko sezono: Kaj lahko sejemo že januarja?
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450